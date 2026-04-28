Захарова: каверзных вопросов нет, просто вы не умеете на них отвечать

Мария Захарова рассказала, как отвечает на каверзные вопросы Захарова: каверзных вопросов нет, просто вы не умеете на них отвечать

Москва28 апр Вести.Каверзных вопросов на пресс-конференциях и брифингах не бывает. Просто отвечать на них надо уметь, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова более 10 лет является официальным представителем российского внешнеполитического ведомства​​. На этом посту она проводит еженедельные брифинги, в ходе которых отвечает на вопросы журналистов.

Сегодня на встрече со студентами Института стран Азии и Африки она отметила, что есть такое понятие - каверзные вопросы.