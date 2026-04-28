Москва28 апрВести.Каверзных вопросов на пресс-конференциях и брифингах не бывает. Просто отвечать на них надо уметь, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова более 10 лет является официальным представителем российского внешнеполитического ведомства. На этом посту она проводит еженедельные брифинги, в ходе которых отвечает на вопросы журналистов.
Сегодня на встрече со студентами Института стран Азии и Африки она отметила, что есть такое понятие - каверзные вопросы.
Хотя нет каверзных вопросов. Есть просто вопросы. Каверзными они становятся оттого, что вы не умеете на них отвечатьсказала Мария Захарова