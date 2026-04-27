Захарова: иноагенты зачерпнули из лужи жижи, не рассчитали и сами плюхнулись

Захарова высказалась об иноагентах Захарова: иноагенты зачерпнули из лужи жижи, не рассчитали и сами плюхнулись

Москва27 апр Вести.Иноагентов не за что благодарить, кроме как за их несусветную глупость, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вот так и в этот раз: хотели облить грязью, зачерпнули из лужи жижи, не рассчитали и сами плюхнулись написала она в своем Telegram-канале

Так Захарова прокомментировала публикацию российского СМИ, признанного иноагентом, в которой утверждалось, что официальный представитель МИД РФ использовала "выдуманные цитаты российских ученых" в ходе своего выступления.

Ранее Захарова заявила, что Париж начал травлю журналистов за интервью с Лавровым.