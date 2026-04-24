Москва24 апр Вести.В Институте развития интернета (АНО "ИРИ") подвели итоги отборочного этапа главной контент-премии РФ для создателей социально значимых проектов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На ежегодной пресс-конференции, посвященной оглашению шорт-листа премии, были объявлены финалисты в 15 ключевых номинациях, отражающих все многообразие современного цифрового творчества. Победителей назовут 28 мая 2026 года на торжественной церемонии в Москве, которая пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер.

Весной 2022 года полным ходом шла подготовка к первой церемонии, поэтому можно сказать, что сегодня, в день оглашения шорт-листа номинантов, у премии ИРИ фактически День рождения. За 5 лет на соискание награды было подано около 2700 заявок, победителями и лауреатами стали более 100 очень разноплановых проектов. ИРИ учредил ее ради того, чтобы отмечать и поддерживать авторов, способных делать популярный, социально востребованный контент – со смыслом, но не в ущерб форме и формату рассказал генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский

В ходе пресс-конференции были представлены концепция, ключевые детали и основная тема будущей церемонии награждения - "Поколение ИРИ".

За пять лет существования премии ИРИ удалось сформировать сообщество ответственных авторов контента и осознанных зрителей. Это профессиональное объединение не имеет возрастных или социальных рамок, но держится на общих ценностях и возможности не просто создавать контент, а развивать индустрию и оставлять значимое наследие для следующих поколений подчеркнул председатель экспертного совета ИРИ, продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров

Мероприятие объединило представителей медиасферы, звездных гостей, ведущих и номинантов премии прошлых лет.