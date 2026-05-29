Москва29 мая Вести.Премия, учрежденная Институтом развития интернета (ИРИ), позволяет поддерживать таланты и начинающие интернет-проекты. Об этом ИС "Вести" заявил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Люди, которые начинали пять, семь, десять лет назад и которых нам удалось поддержать и подхватить вовремя, сейчас среди тех, кто снимает уже полноценные большие проекты — документальные, художественные и другие. Тем не менее, это успех. Люди за 5 лет из маленьких продакшенов, из одного человека, превращаются в серьезные медиагруппы заявил он

В четверг, 28 мая, в Москве наградили создателей лучшего интернет-контента. Лауреатов премии ИРИ определили в двух десятках номинаций. МИД России взял награду в номинации премии ИРИ "Сила в правде" благодаря платформе "Российская цифровая дипломатия".

Проектировали все буквально на ватманах, на тетрадных листах в далеком 2009-2010 гг. И выросло это все в настоящую диплосеть, которая сейчас насчитывает полторы тысячи аккаунтов на тридцати с лишним языках на всех мировых платформах. Когда наш труд оценивается и в первую очередь оценивается нашей страной, внутри нашей страны — это самое для нас главное отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Премия интернет-контента учреждена ИРИ в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов.