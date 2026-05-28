Москва28 маяВести.Российский социальный контент должен пропагандировать единство страны, поддержку семьи и участников СВО. Такое заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова во время церемонии награждения премией Института развития интернета (ИРИ).
Сегодня социальный контент, важно, чтобы он пропагандировал наше единство, поддержку семьи, поддержку участников специальной военной операциисказала она
Голикова подчеркнула, что кроме прочего, контент должен способствовать популяризации отечественной истории и российских традиций.
Кроме того, она поблагодарила представителей ИРИ. По ее словам, благодаря их работе такие проекты становятся возможными.
