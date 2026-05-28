Москва28 мая Вести.Российский социальный контент должен пропагандировать единство страны, поддержку семьи и участников СВО. Такое заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова во время церемонии награждения премией Института развития интернета (ИРИ)​​​.

Голикова подчеркнула, что кроме прочего, контент должен способствовать популяризации отечественной истории и российских традиций.

Кроме того, она поблагодарила представителей ИРИ. По ее словам, благодаря их работе такие проекты становятся возможными.

