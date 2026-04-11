Москва11 апр Вести.В России необходимо создавать условия, чтобы дети трудовых мигрантов изучали русский язык. Об этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова заявила в интервью ИС "Вести".

В верхней палате парламента заинтересованы, чтобы те иностранцы, которые приезжают в Россию, признавали русский язык и изучали его, подчеркнула сенатор.

Кроме того, мы всегда настроены на то, чтобы в странах СНГ были школы, где дети обучались на русском языке, где работают учителя, которые преподают русский язык, и они смогли бы уже не только детей учить русскому языку, но и взрослых… Нужно создавать все условия для того, чтобы дети изучали русский язык, чтобы они могли быть подготовленными. Это очень важно сейчас, потому что раз они живут в нашей стране, они должны знать наш язык сказала Перминова

Также она отметила, что новая концепция общего миграционного пространства должна отражать интересы каждого государства СНГ, в том числе и по привлечению трудовых ресурсов.