Москва19 маяВести.Россия в настоящее время стала "ковчегом" для соотечественников из недружественных государств и иностранных граждан, чье мнение о традиционных ценностях не поддерживается в их родных странах. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Елена Афанасьева.
По словам сенатора, которые приводит ТАСС, эти граждане обращаются за помощью к России в стремлении защитить себя.
Cегодня мы находимся в условиях, когда Россия, без всякого преувеличения, выступает в роли ковчега. И для многих наших соотечественников из недружественных стран, и для многих иностранцев, которые оказались в своих государствах людьми, которых не уважают, не воспринимают их точку зрения на нормальные человеческие отношения, на традиционные семейные ценностисказала Афанасьева в ходе совещания в комитете
Она подчеркнула, что многие хотели бы оказаться в России и жить в российском обществе.
Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что в странах Европы есть те, кто придерживается консервативных взглядов и традиционных ценностей и разделяют эту позицию с россиянами.