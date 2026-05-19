В СФ назвали Россию "ковчегом" для соотечественников из недружественных стран Сенатор Афанасьева: Россия стала ковчегом для россиян из недружественных стран

Москва19 мая Вести.Россия в настоящее время стала "ковчегом" для соотечественников из недружественных государств и иностранных граждан, чье мнение о традиционных ценностях не поддерживается в их родных странах. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Елена Афанасьева.

По словам сенатора, которые приводит ТАСС, эти граждане обращаются за помощью к России в стремлении защитить себя.

Cегодня мы находимся в условиях, когда Россия, без всякого преувеличения, выступает в роли ковчега. И для многих наших соотечественников из недружественных стран, и для многих иностранцев, которые оказались в своих государствах людьми, которых не уважают, не воспринимают их точку зрения на нормальные человеческие отношения, на традиционные семейные ценности сказала Афанасьева в ходе совещания в комитете

Она подчеркнула, что многие хотели бы оказаться в России и жить в российском обществе.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что в странах Европы есть те, кто придерживается консервативных взглядов и традиционных ценностей и разделяют эту позицию с россиянами.