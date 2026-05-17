Москва17 мая Вести.В Европе есть те, кто придерживается консервативных взглядов и традиционных ценностей и разделяют эту позицию с россиянами. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

В Европе еще остаются христиане, люди с консервативным мышлением, с адекватным восприятием событий. И свидетельство тому - очереди в наших посольствах, в том числе, во Франции. Тысячи семей хотят в текущей политической ситуации непростой принять российское гражданство. Это ли не свидетельство того, что традиционные ценности для людей гораздо важнее, чем даже материальное благополучие? Поэтому уверен, что нет в Европе единого фронта против России, особенно духовного. А христиане поддерживают нас отметил священнослужитель

Ранее настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко заявил, что во всем мире наблюдается растущий интерес к православию. По его мнению, тревога людей за свое будущее способствует тому, что люди обращаются к нравственным ценностям.