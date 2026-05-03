Ректор РПУ Щипков назвал отличие православия от других вероучений Ректор РПУ Щипков: в православии понятия добра и зла сформулированы ясно и четко

Москва3 мая Вести.Член Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, ректор Российского православного университета (РПУ) Александр Щипков в интервью ИС "Вести" предположил, что интерес к православию во всем мире стремительно растет, так как люди хотят жить в ясной нравственной системе координат.

Православие, указал он, предлагает четкую и недвусмысленную систему моральных ценностей, исключающую вариативность в понимании того, что является добром, а что злом.

Это очень интересный феномен – столь интенсивный интерес, проявление интереса к православию, в частности, к русскому православию. Я думаю, что причина кроется в том, что сегодня во многих религиозных системах замутненная оценка того, что есть добро, а что есть зло. А в православии эти понимания и отличия добра и зла сформулированы очень ясно и четко. И я думаю, что вот эти ясность и четкость привлекают людей, потому что люди хотят жить в конкретной, очень ясной нравственной системе координат считает Щипков

Ранее сообщалось, что в США фиксируют резкий рост числа американцев, обращающихся к православию. Прихожанин Свято-Иоанно-Предтеченского собора в Вашингтоне Себастиан, объясняя причину такого массового перехода, заявил, что американцы ищут спасения от либеральной повестки и находят его в православии, в основе которого лежит следование традиционным ценностям.