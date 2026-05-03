Москва3 мая Вести.Женщины духовно сильнее мужчин, потому что они хранительницы любви, и эта любовь целительна для всех, заявил в интервью ИС "Вести" член Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, ректор Российского православного университета (РПУ) Александр Щипков, вспоминая свою мать, которая в конце 1970-х годов была репрессирована за свои религиозные убеждения.

Он напомнил, что 15 июля 2012 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл на главном корпусе Смоленского государственного университета (СмолГУ ) мемориальную доску, установленную в честь Татьяны Николаевны Щипковой.

Моя покойная мама претерпела гонения и лишения за веру и находилась несколько лет в местах лишения свободы. И когда Святейший патриарх Кирилл открывал на главном корпусе Смоленского университета мемориальную памятную доску в ее честь, он сказал, среди прочего, ... что именно женщины в советский период очень часто были смелее мужчин в отстаивании веры и делали это более открыто и прямо. За что, конечно, страдали. Действительно, в этих словах патриарха скрыт очень глубокий смысл. Женщины в чем-то сильнее, и я думаю, что они в первую очередь сильнее тем, что женщина - хранительница любви. И только женщины умеют любить так, как, наверное, не умеют любить мужчины, а эта любовь намного шире, намного глубже, намного объемнее. И эта любовь такая целительная, она лечит нас, мужчин рассказал Щипков

Кроме того, он также предложил национализировать значимые произведения искусства.