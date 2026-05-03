Москва3 мая Вести.Методика преподавания истории в России должна сместить акцент с общего мирового нарратива на изучение русской истории, через которую следует интерпретировать глобальные исторические события. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" Александр Щипков, член Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, ректор Российского православного университета (РПУ).

По его мнению, текущая школьная программа по истории выстроена таким образом, что изучение истории начинается с истории Древнего мира, за ним следует период Средневековья, и лишь затем школьники переходят к изучению русской истории.

Он полагает, что такой подход неоптимален и предлагает альтернативу: приоритетное изучение русской истории с раннего возраста. По его мнению, это позволит детям с самого начала формировать свое мировосприятие через призму отечественной истории.

Мы должны понимать, что история — это не разговор вообще о мировой истории, а это разговор о русской истории и взгляде на всю мировую историю через русскую историю. Мы начинаем учить детей в пятом классе Древней истории, потом истории Средневековья и потом только касаемся русской истории. А нужно делать так: начинать изучать Русскую историю в первую очередь, когда дети еще маленькие. И тогда они будут смотреть на весь мир через призму русской истории. И тогда их сознание станет россиецентричным. Если мы не поменяем этот подход, Россия как центр будет отсутствовать в сознании. Это не только политическая, это такая цивилизационная вещь, на мой взгляд, очень важная заявил Александр Щипков

В апреле глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил об увеличении количества часов изучения истории в школах. Он отметил, что уже готова линейка единых государственных учебников по истории с 5 по 11 класс и обществознанию с 9 по 11 класс.