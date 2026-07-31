Рособрнадзор планирует ввести устную часть ЕГЭ по истории к 2030 году

Устную часть ЕГЭ по истории планируют ввести к 2030 году Рособрнадзор планирует ввести устную часть ЕГЭ по истории к 2030 году

Москва31 июл Вести.Рособрнадзор рассчитывает к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. Об этом РИА Новости сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.

По словам российского министра, в данный момент ведомство начинает разрабатывать модели устной части для ряда гуманитарных предметов. Первым этапом станет введение устного экзамена по истории в девятом классе. Ожидается, что он перейдет в штатный режим в 2028 году.

Соответственно, мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет (ЕГЭ – прим. ред.), в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир - к 2030 году сказал он

Музаев отметил, что в дальнейшем устная часть может появиться и в экзамене по литературе.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что от разработки модели до ее полноценного внедрения обычно проходит четыре-пять лет. Нынешним девятиклассникам, по его словам, не стоит беспокоиться — максимум их могут привлечь к апробации нового формата.

Ранее Музаев пояснил, что устный экзамен по истории нацелен на проверку понимания исторических процессов. Отмечалось, что все задания будут основаны на информации из учебников.