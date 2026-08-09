Москва9 авгВести.Внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5–9-х классов завершится в этом году, также школы получат единые учебники по обществознанию для 9–10-х классов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, обновленный федеральный перечень учебников – это очередной шаг к укреплению единого образовательного пространства страны.
В новом учебном году мы завершаем внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5–9-х классов, также школы получат единые учебники по обществознанию для 9–10-х классовотметил Кравцов, слова которого приводятся в канале Минпросвещения РФ на платформе "Макс"
По словам министра, постепенное введение единых учебников вносит ясность для учителя и уверенность для родителя.
Каждый класс, каждый регион работает по выверенным стандартам, что даёт школе стабильность, учителю – опору, а ученику – равные возможности, где бы он ни жилсказал Кравцов