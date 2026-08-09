Кравцов анонсировал завершение внедрения единых учебников по истории в этом году

Глава Минпросвещения рассказал о ходе внедрения новых учебников по истории Кравцов анонсировал завершение внедрения единых учебников по истории в этом году

Москва9 авг Вести.Внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5–9-х классов завершится в этом году, также школы получат единые учебники по обществознанию для 9–10-х классов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, обновленный федеральный перечень учебников – это очередной шаг к укреплению единого образовательного пространства страны​​​.

В новом учебном году мы завершаем внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5–9-х классов, также школы получат единые учебники по обществознанию для 9–10-х классов отметил Кравцов, слова которого приводятся в канале Минпросвещения РФ на платформе "Макс"

По словам министра, постепенное введение единых учебников вносит ясность для учителя и уверенность для родителя.