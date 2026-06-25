Москва25 июнВести.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что единый учебник географии начнут поэтапно внедрять в школах с 1 сентября 2028 года.
Единый учебник по географии сейчас разрабатывается, отметил министр на заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов, который проходит в Москве.
...Планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать наши школы. До этого мы проведем подготовкусказал Кравцов
По его словам, в учебнике уделят больше внимания России и межпредметным связям с историей, биологией и физикой.
В 2025 году секретарь Совета безопасности России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу отмечал, что работа над учебниками уже начата и проводится под руководством первого вице-президента РГО Николая Касимова. По словам Шойгу, География должна пробуждать в детях интерес и гордость, а не чувство вины.