Кравцов: единый учебник географии начнут внедрять в школах с сентября 2028 года

Минпросвещения: единый учебник географии появится в школах в сентябре 2028 года Кравцов: единый учебник географии начнут внедрять в школах с сентября 2028 года

Москва25 июн Вести.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что единый учебник географии начнут поэтапно внедрять в школах с 1 сентября 2028 года.

Единый учебник по географии сейчас разрабатывается, отметил министр на заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов, который проходит в Москве.

...Планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать наши школы. До этого мы проведем подготовку сказал Кравцов

По его словам, в учебнике уделят больше внимания России и межпредметным связям с историей, биологией и физикой.

В 2025 году секретарь Совета безопасности России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу отмечал, что работа над учебниками уже начата и проводится под руководством первого вице-президента РГО Николая Касимова. По словам Шойгу, География должна пробуждать в детях интерес и гордость, а не чувство вины.