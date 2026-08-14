Шойгу назвал прежние учебники по географии критичными по отношению к России Шойгу: прежние учебники по географии были излишне критичны по отношению к России

Москва14 авг Вести.Учебники по географии 20-летней давности были составлены слишком критично по отношению к России, новое издание станет "произведением образовательного искусства". Об этом заявил президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на мероприятии, приуроченном к 181-летию РГО и Дню географа.

Действительно, нужен учебник, потому что учебники, которые были 15-20 лет назад, были – попробую сформулировать – "пособием федерального эколога", так бы я это назвал отметил Шойгу

По его словам, учебники были составлены так "для того, чтобы можно было в любой форме, в любом месте, в любое время открыть любую страницу и критиковать Россию – как только можно и как нельзя".

Все для этого было в этих учебниках: и про то, как мы относимся к нашим богатствам, как мы их осваиваем "плохо", "разбазариваем варварски" констатировал президент РГО

Он подчеркнул, что надо показать и всему миру, и нам самим, что это далеко не так. По его словам, учебник должен быть посвящен этому.

Он должен быть привлекательным и увлекательным. Очень хочется, чтобы это был не просто учебник, а, так скажем, произведение образовательного искусства. Потому что очень хочется, чтобы этот учебник был не только востребованным и полезным, но и интересным, таким учебником "открытой архитектуры", потому что каждый год что-то меняется в науке и образовании сказал Шойгу

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что единый учебник географии начнут поэтапно внедрять в школах с 1 сентября 2028 года.