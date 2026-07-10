Москва10 июл Вести.Заведующий кафедрой русского языка Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Игорь Шаронов в беседе с ИС "Вести" отметил нарастающий языковой барьер между поколениями россиян.

По его словам, число граждан, читающих художественную литературу, стало меньше, потому что сегодня общество более сосредоточено на чтении в социальных сетях.

Этот новояз появился у молодежи: не у зумеров, а у поколения Альфа. Я недавно узнал, что, оказывается, несколько эмодзи — это фактически целый текст, и это что-то обозначает: от выражения позитивных эмоций до какого-то оскорбления. А мне казалось, что это просто какие-то забавные картинки, понимаете? Вот как они общаются сейчас. И главное, что их уже не понимают студенты, которые на десять лет старше, а не только бабушки и прабабушки заметил Шаронов

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил включить курс "Русский язык как государственный" в программу вузов и учредить в стране День детской книги. Эксперт считает, что такие меры окажутся плодотворными и объединят поколения.