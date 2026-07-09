Путин поручил популяризировать русский язык и литературу в детских лагерях Путин поручил учредить в детских лагерях смены, популяризирующие русский язык

Москва9 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения для включения профильных смен, популяризирующих русский язык и литературу, в программу в детских лагерях. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Минпросвещения России подготовить… и представить предложения о включении профильных смен, направленных на популяризацию русского языка и литературы на русском языке, в программы федеральных организаций отдыха детей и их оздоровления указано в поручении

Реализовать его поручение необходимо до 1 декабря 2026 года.

Кроме того, российский лидер поручил организации "Российское общество "Знание" до 1 марта 2027 года обеспечить ежегодное проведение Всероссийского интернет-конкурса аудиовизуального контента "Читаем всей семьей" и Общероссийского конкурса песенной поэзии имени Николая Николаевича Добронравова "Знание. Авторы".

Ранее Путин поручил подготовить проект указа об учреждении "Российского Пушкинского общества".