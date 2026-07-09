Москва9 июлВести.Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2026 года принять дополнительные меры, направленные на поддержку русского жестового языка.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
При участии Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" принять дополнительные меры, направленные на поддержку развития русского жестового языкаотмечается в сообщении
Также Путин поручил установить в России День детской книги.