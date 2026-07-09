Путин поручил кабмину принять дополнительные меры по развитию языка жестов

Путин поручил правительству принять меры по развитию русского языка жестов Путин поручил кабмину принять дополнительные меры по развитию языка жестов

Москва9 июл Вести.Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2026 года принять дополнительные меры, направленные на поддержку русского жестового языка.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

При участии Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" принять дополнительные меры, направленные на поддержку развития русского жестового языка отмечается в сообщении

Также Путин поручил установить в России День детской книги.