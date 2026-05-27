Москва27 мая Вести.Правительство утвердило план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Всего в план вошли 120 мероприятий, которые направлены на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик и других народов России, а также на продвижение русского языка на международном уровне.

В первом разделе плана говорится об обеспечении условий для сохранения и развития русского языка. Им предполагается, в том числе, актуализация списка нормативных словарей современного русского языка. Также в него включили книжные выставки и просветительские мероприятия, построенные на популяризации русского языка и литературы, ежегодные студенческие олимпиады по языкознанию и литературоведению, всероссийское тестирование по культуре речи, обучающие онлайн-семинары для сотрудников СМИ по трудным случаям в современном русском литературном языке и другое.

Второй раздел плана основывается на обеспечение условий для сохранения, поддержки и развития государственных языков республик и других языков народов России.

В рамках этой работы будет проведен мониторинг состояния и развития языков народов России, разработана единая методология преподавания государственных языков республик и литературы, написанной на таких языках, во взаимосвязи с единой методологией преподавания русского языка и литературы сказано в сообщении пресс-службы кабмина

Также во втором разделе предлагается каждый год проводить форум и другие мероприятия, подчеркивающие языковое многообразие в России.

В третьем разделе содержатся мероприятия, которые помогут создать условия для продвижения и укрепления русского языка в мире. Также предлагается предоставить иностранным специалистам возможность прохождения стажировки в России и получения дополнительного профессионального образования в области изучения и преподавания русского языка и литературы.

Минпросвещения РФ должно будет отчитываться о ходе реализации плана мероприятий ежегодно не позднее 1 апреля.

Ранее правительство России утвердило план мероприятий, направленных на реализацию Стратегии государственной национальной политики в период с 2026 по 2028 год.