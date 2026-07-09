День детской книги установят в России по поручению Путина Путин поручил установить в России День детской книги

Москва9 июл Вести.Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря 2026 года установить в стране День детской книги, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации подготовить … и представить проект указа президента Российской Федерации об установлении Дня детской книги отмечается в сообщении

Также кабмину поручено подготовить проект, определяющий Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина в качестве единого научно-методического центра, который будет проводить экспертизу учебных материалов по русскому языку как иностранному. Институт должен будет координировать деятельность образовательных и иных организаций, которые учреждены при поддержке РФ и к сферам деятельности которых относится поддержка и продвижение русского языка за рубежом.

Отмечать в России День детской книги 26 марта ранее предложила советник президента РФ Елена Ямпольская. Она напомнила, что в этот день в 1943 году в Колонном зале впервые состоялись "Книжкины именины".