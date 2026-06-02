Москва2 июнВести.Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила президенту России Владимиру Путину установить в РФ День детской книги и отмечать его 26 марта.
По ее словам, данная инициатива была горячо поддержана родителями и детьми.
Установить в России День детской книги и отмечать его ежегодно 26 марта, потому что именно в этот день, в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, в Колонном зале впервые состоялись "Книжкины именины"сказала Ямпольская на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Российский лидер поддержал данную идею.
Само собой поддержимответил Путин
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что выход блокбастеров в российских кинотеатрах по мотивам детских книг повышает популярность произведений.