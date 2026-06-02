Москва2 июн Вести.Работу литературных клубов в школах будут масштабировать, планируется привлечение большего числа региональных актеров и деятелей культуры, чтобы выступления артистов проходили каждый месяц. О планах в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль после заседания Совета по реализации государственной политики в сфере русского языка и народов России.

Древаль отметил, что в РФ активно работают уже восемь тысяч литературных клубов в школах, куда периодически приезжают с выступлениями выдающиеся деятели культуры. По словам главы общества "Знание", такие встречи дают "мощнейшую мотивацию" ученикам.

Все литературные клубы работают по единым методическим материалам, которые мы разработали. Деятели культуры выезжают даже в самые отдаленные деревни, села, маленькие школы. Но, конечно, чтобы масштабировать этот проект и говорить о том, чтобы чистая речь звучала во всех школах регулярно, следующий этап — это вовлечение большего числа региональных актеров, деятелей культуры. Здесь мы заручились поддержкой министерства культуры, ряда субъектов. Я думаю, что, увеличив в несколько раз это сообщество, мы сможем обеспечить ежемесячное выступление деятелей культуры в школах добавил Древаль

Ранее на заседании советник президента РФ Елена Ямпольская выступила с предложением возродить в стране Пушкинское сообщество. Российский лидер идею поддержал. В ходе заседания Совета по русскому языку президент также заявил о необходимости открытия самостоятельных факультетов русского языка и литературы в федеральных вузах страны.