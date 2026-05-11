Москва11 маяВести.Гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль рассказал ИС "Вести", как стать лектором на просветительских площадках организации.
Сообщество лекторов "Знания" насчитывает более 32 тысяч человек.
Есть много способов: можно обратиться к нам через сайт, пройдя при этом непростую процедуру и конкурсные механики. Мы за последние годы, не буду скрывать, сильно закрутили гайки в плане аккредитации лекторов… И это касается как внутреннего содержания, так и формы, умения работать. Понятно, что мы не ставим крест, мы даем инструменты, позволяем развивать свои навыки и вводим системуотметил Максим Древаль
Сегодня в число лекторов общества входят председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и другие известные личности.