Москва17 апр Вести.По поручению президента РФ ежегодно 1 млрд рублей распределяется в формате грантов на проекты родительских комитетов. Об этом сообщил ИС "Вести" генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

Он также уточнил, что вместе с Министерством просвещения был создан Всероссийский родительский комитет.

И опять-таки по поручению нашего президента ежегодно 1 млрд рублей распределяется в формате грантов на проекты родительских комитетов, направленные на разного рода воспитательную работу. Причем очень ценно, что большинство таких лауреатов — это сельские школы, и грант до 2 млн рублей, знаете, для села, для школы в селе — это событие масштаба всего года сказал Древаль

17 апреля в Москве открылся пятый съезд общества "Знание". Генеральный директор Максим Древаль представил отчет о деятельности организации.

Ранее в интервью ИС "Вести" он заявил, что растущий интерес среди других государств к премии российского общества "Знание" связан с потребностью в мире в правде и открытости.