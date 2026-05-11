Древаль пояснил, за счет чего складывается авторитет ученого в среде молодежи Глава общества "Знание" Древаль: у молодежи авторитетны успешные богатые ученые

Москва11 мая Вести.Образ авторитетного ученого в представлении российской молодежи существенно изменился — теперь это обеспеченный, успешный и влиятельный специалист, подчеркнул в беседе ИС "Вести" гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль.

По его словам, восприятие ученого молодым поколением зависит не только от его профессиональных достижений.

Если он приходит в плохо пахнущей старой, заношенной кофте, с облезшим портфелем, скрючившийся, в возрасте и что-то занудное рассказывает, то, конечно, не складывается авторитет в контексте "Я хотел бы таким быть". Такого авторитета не будет. Слава Богу, образ ученого сегодня совершенно другой. И да, он стал меняться. Говоря об авторитете: каким бы молодой человек хотел видеть ученого? Он должен быть успешным, богатым, востребованным, должен уважаться обществом, влиять на то, что происходит в обществе. считает Древаль

По его словам, именно такие ученые сегодня становятся ролевыми моделями, и это позитивная тенденция.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские ученые эффективно решают задачи по укреплению технологического и индустриального суверенитета, обеспечению лидерства страны в критически значимых сферах.