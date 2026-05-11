Москва11 мая Вести.Сегодня в мире быстро меняются тренды и предпочтения, чтобы не стоять на месте, нужно постоянно искать новые форматы привлечения аудитории. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Он обратил внимание, что для лекторов важно "бежать за трендами", чтобы увлечь молодое поколение.

Мы сегодня живем в очень быстро меняющемся мире с точки зрения предпочтений, интересов, форм, каких-то трендов. И говорят: "Чтобы стоять на месте, нужно бежать; чтобы хоть немного двигаться, надо очень быстро бежать". Про поиск форматов то же самое. Не дай бог нам найти какой-то формат и сказать: "Вот это он, давайте его будем тиражировать". Ни в коем случае. Нашли — замечательно, ищем сразу следующий, потому что этот через очень короткий промежуток времени устареет. Его повторят все, он перестанет удивлять, интересовать, нужен новый. Ну вот такой мир подчеркнул Древаль

Ранее гендиректор общества "Знание" отметил, что в России большое внимание уделяется созданию условий для самореализации молодежи.