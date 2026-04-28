Москва28 апр Вести.В России уделяется большое внимание созданию условий для самореализации молодежи, и возможности для этого есть у каждого. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

По его мнению, путь к успеху в России у каждого свой, но возможности для того, чтобы реализовать себя, есть у всех.

Ключевое — я искренне считаю, что ребятам повезло. Потому что у нас в России уделяется очень много внимания созданию возможностей для ребят. Безусловно, этими возможностями им самим надо воспользоваться, на блюдечке никто ничего не принесет. Но то многообразие возможностей в самых разных направлениях - наука, производство, культура, спорт - везде, где бы ты ни жил, в каком бы отдаленном, маленьком регионе, независимо от того, какие у тебя финансовые возможности на старте, для всех есть огромное количество возможностей реализоваться и достичь успеха в нашей стране. И я думаю, что одного пути нет: главное — верить в себя, не бояться ошибок, трудностей. И действовать, двигаться вперед — несмотря на неудачи, двигаться к успеху подчеркнул Древаль

Ранее сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин в своей лекции на просветительском марафоне общества "Знание" в Москве назвал восемь сфер деятельности, которые считает самыми важными и перспективными.