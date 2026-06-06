Москва6 июн Вести.Проект Российского общества "Знание" "Знание.Безопасность" поможет молодежи развить критическое мышление. В нем объединены сразу несколько направлений просветительской работы. Об этом генеральный директор общества Максим Древаль рассказал ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

Он объяснил запуск данного проекта плохими показателями цифровой грамотности среди молодежи.

Понимая, особенно сегодня, приоритеты, важность этой проблемы, мы запустили проект "Знание.Безопасность", в котором объединили несколько направлений просветительской работы. Во-первых, это, конечно же, лекции, и наши эксперты, лекторы. Приходят в школы, чтобы в первую очередь рассказать реальные примеры. Это самый действенный способ рассказать случаи, не выдуманные, не теоретические, а конкретные. Вплоть до того, чтобы показать интервью, кадры оперативной съемки, где задается вопрос подростку, который оказался в этой ситуации… И ты понимаешь, что можешь также оказаться жертвой, и хочется вот этим опытом воспользоваться. Таких лекций будет очень много рассказал он

Также Древаль отметил, что помимо общения со школьниками, работа будет вестись и с учителями, и с родителями.

Поэтому мы запланировали обучающие семинары для классных руководителей. Потому что тоже это не такая простая задача. Нужно обладать навыками, которые позволяют тебе вовремя где-то заметить, что что-то не то происходит. Суметь помочь, вносить вклад в профилактику таких историй. Насмотренность ребятам увеличивать, критическое мышление помогать развивать добавил он

По его словам, такие семинары пройдут во всех регионах. Также Древаль заверил, что в онлайн-формате постараются охватить примерно 200 тысяч классных руководителей.

Тем временем МВД России предупреждает, что фишинговые рассылки и спам становятся все более сложными и многоступенчатыми. Только за первый квартал 2026 года, сервис "Почта Mail" заблокировал миллиарды вредоносных сообщений.