Москва11 мая Вести.Изучение науки развивает у молодых людей критическое мышление и учит сомневаться, что особенно важно в эпоху крайне быстрого распространения информации. Такое мнение ИС "Вести" высказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

По его словам, изучение науки помогает молодому поколению научиться распознавать фейки.

Наука, научный метод, лекции о науке – они очень помогают молодым людям развивать критическое мышление. И самое главное — учат сомневаться. Особенно в сегодняшнем мире – очень быстро распространяется информация, при этом она окрашена в авторитетные цвета. Какой-то авторитетный человек что-то сказал, в каком-то авторитетном канале что-то написали, где-то увидел, и все, ты готов это принять и тиражировать… Мы знаем, что фейков невероятное количество отметил Древаль

Гендиректор общества "Знание" также отметил, что 64% людей уверены, что могут отличить фейки от правдивых новостей. Однако, как считает Древаль, "это опасное заблуждение".

Ранее депутат Александр Мажуга назвал междисциплинарность будущим науки и технологией. По его словам, площадки, где представители разных дисциплин смогут работать вместе, способствуют возникновению неожиданных решений.