Древаль: Россия прирастала народами, а не истребляла их, как другие государства

Глава общества "Знание": Россия прирастала народами, не подавляя их Древаль: Россия прирастала народами, а не истребляла их, как другие государства

Москва29 апр Вести.Россия является примером государства, которое прирастало народами, оберегая, а не подавляя их, в отличие от многих других государств. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Он обратил внимание, что ключевой темой в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" который проходит 28-30 апреля в Москве, стало единство народов России.

Наша Россия, наша страна, в отличие от многих других государств, прирастала народами, обогащая культуру единого народа, оберегая народы, которые присоединяются, а не подавляя их и уж точно не истребляя. Многие другие государства как раз-таки шли по такому сценарию. Наша история… показывает важные ценности, которые в каждом из нас, в русском человеке, какой бы народ он ни представлял, есть сказал Древаль

Также гендиректор общества "Знание" подчеркнул, что специальная военная операция стала настоящим примером единства народов в РФ.

Это абсолютно искренний и самый настоящий пример этого единства. Как они сами говорят (российские военнослужащие – ред), в окопах нет разных вероисповеданий, разных народностей. Они все братья, и какой бы народ они ни представляли, они защищают одну Родину добавил он

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что тема единства имеет системообразующее значение для России. По ее словам, это единство поддерживалось на протяжении многих лет истории страны.