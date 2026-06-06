Москва6 июн Вести.Прагматичный диалог, ставший одной главных тем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), возможен только при наличии взаимного интереса партнеров друг к другу. Способствовать его возникновению - одна из функций просвещения. Об этом заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, просвещение способно выполнять множество задач, в том числе служить инструментом популяризации стратегических направлений.

Мы…объясняем, почему они таковы, как они могут повлиять на развитие страны или мира, какие необходимы профессии сегодня, завтра, в будущем России, тем самым вовлекая все больше людей в эту повестку. Здесь эта повестка всегда ключевая. Это про сотрудничество, про взаимодействие компаний, регионов, государств. Любое такое сотрудничество базируется на понимании друг друга. Нужно лучше знать друг о друге, лучше знать о интересах, возможностях, каких-то проблемах. Тогда возникает прагматичный диалог, который стал темой ПМЭФ. Он возможен только если мы действительно искренне понимаем, что можем предложить на разном уровне, что про компании, что про государство, и чем можем поделиться, что можем принять от других и выстраивать на базе этого дальше какие-то проекты отметил Древаль

Гендир добавил, что любое сотрудничество компаний, регионов и государства базируется на понимании, на знание истории, контекста и сегодняшнего вызова помогает выстраивать совместные проекты.

Ранее сообщалось, что в России утвердили концепцию исторического просвещения.