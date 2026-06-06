Молодежная программа ПМЭФ-2026 сплотила школьников и студентов На ПМЭФ-2026 работают специальные программы для школьников и студентов

Москва6 июн Вести.На Петербургском международном экономическом форуме работают специальные программы для школьников и студентов, в рамках которых молодежь получает возможность принять участие в деловых программах и пообщаться с лидерами индустрий. Подробности в интервью ИС "Вести" рассказала член правления фонда Росконгресс, основатель проектов "Академия ПМЭФ" и "Точка юниор" Елена Соколова.

В мероприятиях ПМЭФ принимали участие учащиеся Университетской гимназии МГУ им. М.В. Ломоносова. По словам Соколовой, такой опыт помогает школьникам определиться, в частности, с выбором дальнейшей профессии.

Форум открывает двери не только для взрослых участников, бизнесменов и политиков, но также для школьников и студентов. Для них работают специальные программы "Академия ПМЭФ" и "Точка юниор". Отобранные ребята из разных регионов России, лучшие из лучших, получают возможность участия в деловых программах, общаясь с лидерами индустрии. Работодатели активно следят за нашими талантами. Этот опыт позволяет молодежи в дальнейшем определиться с выбором профессии рассказала Соколова

В завершающий день ПМЭФ, 6 июня, проходят мероприятия ключевой федеральной площадки среди молодежи. Программа объединяет темы предпринимательства и экономики будущего с вопросами профессиональной самореализации молодых людей.

Для студентов ведущих вузов запущен проект "Академия ПМЭФ" со своей собственной деловой программой, в которую включены встречи с лидерами общественного мнения и экспертами крупнейших корпораций. А для подростков от 14 до 17 лет предусмотрен проект "Точка юниор", где школьники могут присоединиться к открытым диалогам, дискуссиям и специальным форматам в рамках форума. Оба проекта созданы молодежной платформой фонда Росконгресса – фондом "Контент" при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика".