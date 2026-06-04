"Иннопрактика" открывает специальные лектории в странах присутствия Попова рассказала о лекториях, которые "Иннопрактика" открывает за рубежом

Москва4 июн Вести.Компания "Иннопрактика" открывает специальные лектории в странах присутствия для обеспечения социокультурной базы. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала первый заместитель генерального директора компании Наталья Попова.

Она объяснила, что необходимо комплексно подходить к закреплению на иностранных рынках.

В рамках такой комплексной истории мы, помимо, собственно, технологического трансфера, обеспечиваем социокультурный базис. У "Иннопрактики" открываются лектории, образовательные агентства в странах присутствия. Лектории - это физическая площадка в университете. Такие лектории у нас открыты уже в Китае, в Индии, в Бразилии, в Сенегале. И там УЧАЩИЕСЯ получают образование, они учатся, узнают больше о российской культуре, о российской истории, о тех ценностях, которые нас объединяют рассказала Попова

Таким образом, по ее словам, ребята, которые в будущем будут принимать решения в своих странах, уже видят Россию не как оппонента, а как технологического партнера.