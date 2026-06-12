В "Иннопрактике" рассказали о работе с молодежью в "Институте детского блогинга"

Диалог с молодежью: как работает "Институт поддержки детского блогинга" В "Иннопрактике" рассказали о работе с молодежью в "Институте детского блогинга"

Москва12 июн Вести."Институт поддержки детского блогинга" занимается с молодежью формированием смыслов, которые они потом транслируют своей аудитории, своим же ровесникам, рассказала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова в интервью ИС "Вести".

По словам Поповой, блогинг – та сфера, которая объединяет молодежь, место, где формируются главные идеи и мнения молодого поколения.

Это ребята, которые могут со своей аудиторией говорить на одном языке. Только так информация дойдет до таких же молодых людей. Потому что то, что говорим мы с экранов телевизора, с площадок форумов, не всегда доходит до молодежи. Они воспринимают информацию от таких же, как они отметила Попова

Она добавила, что "Институт поддержки детского блогинга" как раз и работает с такой молодежью, помогает им погрузиться в повестку и понять, что действительно важно для страны. Ведь именно за этим поколением будущее России.

Институт детского блогинга" занимается целенаправленно с такой молодежью формированием смыслов. Но делаем это нативно, то есть не навязывая какие-то посылы. Мы объясняем какие-то ситуации, чем живет сейчас страна, что сейчас важно, как развиваются технологии. И тогда уже дети осмысленно транслируют на свою аудиторию эти посылы сказал Наталья Попова

Институт привлекает молодых блогеров к участию в различных мероприятиях, а также предлагает образовательную программу в рамках "Академии умного блогинга".