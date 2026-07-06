Москва6 июл Вести.Молодое поколение часто не находит отклика в традиционных религиозных практиках. Чтобы достучаться до них, необходимо освоить новый язык общения – язык искренности и открытости. Только так можно построить мост к взаимопониманию. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, ключ ко всему – это умение разговаривать с молодыми людьми и, что самое главное - слышать их. Он привел в пример батюшку, у которого есть интересный проект "Помолчим". Там он встречается с подростками, но сам при этом молчит, в то время как 14-16 -летние подростки начинают открываться.

В этих детских, подростковых разговорах очень много страдания. А с чем это связано? Это связано с миром, который мы для них создаем. Поэтому я считаю, что любые упреки в сторону молодежи, они должны быть обращены к нам самим. Это сложная тема, и я думаю, что надо с ними разговаривать, разговаривать честно, иногда признаваться, что ты чего-то не знаешь, что ты чего-то не можешь, что ты где-то "накосячил" и слушать их. И только это - залог вот того, что диалог состоится считает Легойда

Ранее он заявил, что искусственный интеллект может быть помощником в образовании, но не сможет заменить учителя. Легойда подчеркнул, что сфера образования является наиважнейшей для страны и народа и поэтому помощником, ассистентом искусственный интеллект может и уже становится очень качественным.