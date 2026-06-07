Иерей заявил, что от сект россиян спасет только личный контакт со священником Иерей рассказал, как церковь пытается бороться с деструктивными сектами

Москва7 июн Вести.От деструктивных сект россиян спасет только личный контакт со священником. Об этом ИС "Вести" заявил председатель совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, иерей Илия Макаров.

По его словам, сегодня Русская православная церковь (РПЦ) большое внимание уделяет неоязыческим движениям.

Она, во-первых, об этом говорит открыто, в том числе через центральные каналы. Она входит в те структуры, организации, например, в армию, где максимальная опасность появления и распространения неоязыческих культов. Она через священников ведет прямую работу, то есть идет разговор. Тут важно, что учебником ты человека не обезопасишь. Тут обязательно должен быть личный контакт. Когда человек общается, когда он доходит до священнослужителя, тогда у него открываются глаза … Нужно личное общение сказал он

Ранее иерей заявил, что у адептов деструктивных сект есть душевный позыв к православию, но они выбирают другой путь из-за своей меркантильности.