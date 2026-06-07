Священник заявил, что у адептов сект есть внутренний позыв к православию В РПЦ отметили, что у адептов деструктивных сект есть позыв к православию

Москва7 июн Вести.У адептов деструктивных сект есть душевный позыв к православию, но они выбирают другой путь из-за своей меркантильности. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, иерей Илия Макаров.

Священник объяснил, почему сектанты носят одеяние духовенства, называют себя епископами и в целом пытаются быть похожими на Русскую православную церковь.

Все-таки остается вот этот душевный позыв человека на религиозность как таковую. Когда люди говорят, что мы атеисты или сейчас модно – агностики, а потом запросто и легко увлекаются подобными псевдорелигиозными движениями, то получается, что у них есть внутри запрос. Другой вопрос к ним, почему они не видят реализации своего запроса на религиозное чувство в традиционных религиях … Почему людей тянет? … Заплатил – получил, но получил ненадолго. И получил суррогат, а не подлинную духовную жизнь. А действительно, в традиционной религии надо трудиться. А получается, современный человек так уже воспитан интернетом, что нажал кнопку и у тебя все уже на столе. Нет, так не работает. Эти люди, я думаю, адепты, да, я надеюсь, что они все-таки поймут: для того, чтобы встать на путь духовного развития, нужна совершенно другая перспектива, не вот эта меркантильная религиозность сказал Макаров

Ранее профессор Наталия Таньшина раскрыла секрет популярности деструктивных сект в России.