Протоиерей Михаил Дудко объяснил причину роста интереса к православию в мире Пастырь Дудко: православие люди начинают понимать по-другому в трудные времена

Москва3 мая Вести.Объясняя стремительный рост интереса к православию во всем мире, настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко рассказал ИС "Вести", что причина кроется в нравственной парадигме, которая доминирует в этом интересе.

По его мнению, в мире сегодня очень тревожно. И эта тревога за свое будущее способствует тому, что люди обращаются к нравственным ценностям, считает Дудко.

Они обращаются к тем ценностям, которые характерны не только для нашего времени, где сбиты абсолютно нравственные ориентиры, а к тому, что является наследием – наследием наших предков. И вот веру отцов люди начинают воспринимать по-другому в трудные времена. Вера православная – это вера не просто пришельцев каких-то, а вера отцов объяснил протоиерей

Ранее председатель правления фонда "Круг добра", протоиерей Александр Ткаченко сообщил, что в Русской православной церкви (РПЦ) отмечают повышение интереса со стороны молодежи к православию. По его словам, ярким подтверждением этим словам стало пасхальное богослужение в 2026 году.