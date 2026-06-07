SHOT: в России продажи Библии выросли на 12% в течение года

Россияне стали чаще покупать Библию SHOT: в России продажи Библии выросли на 12% в течение года

Москва7 июн Вести.В России стали активнее приобретать Библию на фоне общего падения книжного рынка. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

С начала 2026 года продажи увеличились на 8%, а за весь прошлый год – на 12%. Однако в целом наблюдается падение книжного рынка: за первые месяцы этого года продажи снизились на 9%.

Стоимость одного экземпляра Библии варьируется от тысячи до сотен тысяч рублей в зависимости от богатства украшений на обложке – там могут поместить драгоценные камни или позолоту.

Россияне стали больше интересоваться литературой о вере в связи с популяризацией основ православной культуры в школах и ростом интереса молодежи к религии, отмечает SHOT.

При этом все чаще Библию, как и другие книги, покупают в онлайн-формате. Бумажные носители в книжных магазинах уходят на второй план, уступая интернет-сервисам, говорится в публикации.

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