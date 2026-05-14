"Ведомости": с 2011 года доля православных россиян снизилась с 78% до 65%

Доля православных россиян уменьшилась в России за 15 лет в 1,2 раза "Ведомости": с 2011 года доля православных россиян снизилась с 78% до 65%

Москва14 мая Вести.Доля россиян, считающих себя православными, сократилась с 2011 года в 1,2 раза - с 78% до 65%, сообщают "Ведомости" со ссылкой на опрос, проведенный Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом (ПСТГУ).

Мусульманами считают себя 9% опрошенных, 3% придерживаются других вероисповеданий.

Подавляющее большинство россиян (65%) считают себя православными. Не относит себя к какому-либо вероисповеданию почти каждый шестой респондент (16%). Атеистов среди населения оказалось лишь 6% сообщают "Ведомости"

В 2020 году православными себя считали 67% опрошенных, атеистами – 7%, а ни к одному вероисповеданию себя не относили 15% россиян.

В опросе участвовал 1501 россиянин в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проходил в феврале-марте 2026 года.

Между тем в Русской православной церкви (РПЦ) отмечают повышение интереса со стороны молодежи к православию.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что именно православие является настоящим проявлением уважения к другим людям.