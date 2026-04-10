ВЦИОМ: 73% россиян планируют отмечать Пасху в этом году

Москва10 апр Вести.В 2026 году Пасху собираются отмечать семь из десяти граждан России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно его результатам, Пасха в рейтинге самых значимых праздников для россиян уступила лишь Новому году, Дню Победы и 8 Марта.

Самым православным округом страны оказался Сибирский, тогда как наименьшую приверженность православным традициям зафиксировали на Северном Кавказе, свидетельствуют результаты опроса.

В аналитической записке ВЦИОМ отмечается, что сегодня Пасха воспринимается скорее как культурно значимое событие, а ее содержание все больше определяется семейными обычаями, нежели строгой религиозной дисциплиной – ее соблюдают в основном представители старшего поколения.

Одновременно усиливается роль общения – визиты, встречи с близкими – превращая Пасху в повод для встреч пишут эксперты

В числе устойчивых традиций остаются окрашивание яиц, выпечка куличей и семейное застолье. Посещение храма, освящение продуктов и ритуальные формы поминовения же отошли на второй план. Что касается соблюдения Великого поста перед Пасхой, индекс строгости в этом вопросе составляет всего 14 пунктов из 100, но с возрастом показатель растет до 21 пункта.

Пасху в этом году отмечают 12 апреля.