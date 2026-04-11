Москва11 апр Вести.В Великую субботу до ночного пасхального богослужения в храмах традиционно освящают куличи и яйца, однако верующим разрешается приносить любые другие продукты. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

В Великую субботу (11 апреля в 2026 году) после литургии и до начала ночного богослужения в храмах освящают пищу, которую можно будет употребить после окончания поста, сказал он.

Традиционно к этой еде относятся куличи, яйца, паски на творожной основе – то, что нельзя было есть во время Великого поста. Но не возбраняется освятить и любую другую еду отметил священник

По результатам опроса ВЦИОМ, в 2026 году Пасху 12 апреля собираются отмечать семь из десяти граждан России.