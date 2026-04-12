Протоиерей Козлов: поздравления с Пасхой должны звучать после богослужения

Москва12 апр Вести.Поздравлять с праздником Воскресения Христова принято после посещения пасхального богослужения, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу учебного комитета Русской православной церкви протоиерея Максима Козлова.

Полнота пасхального торжества наступит для большинства верующих после пасхального богослужения... Поэтому поздравлять принято уже после встречи Пасхи в храме сказал протоиерей

Он также отметил, что важно, чтобы поздравление не было формальным, "Христос воскресе!" нужно говорить с верой в сердце.

Ранее сообщалось, что на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя прибыл Президент России Владимир Путин.