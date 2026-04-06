Священник призвал россиян не тратить время на готовку куличей

Москва6 апр Вести.В Страстную седмицу (самую строгую неделю Великого поста) лучше посещать богослужения, а не тратить время на приготовление куличей и пасок. Об этом рассказал глава миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

Совет россиянам он дал в беседе с РИА Новости.

Хотел бы порекомендовать не тратить свое драгоценное время в совершенно уникальные дни Страстной седмицы на приготовление куличей и пасок, потому что тем самым вы себя духовно обкрадываете: лучше купите кулич в магазине и приходите на замечательные службы Страстной седмицы сказал собеседник агентства

Береговой предложил верующим посетить богослужения с чтением 12 Евангелий и службы, посвященные погребению Спасителя в Страстные четверг, пятницу и субботу. Он подчеркнул, что эти дни стоит провести в церкви, "а не у плиты".

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать пасхальный кулич. Ведомство рекомендует обращать внимание на состав изделия.