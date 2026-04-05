Россиянам рассказали, что стоит сделать в Вербное воскресенье и что можно есть

Москва5 апр Вести.Председатель Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов дал рекомендации россиянам по поводу того, что стоит сделать в Вербное воскресенье и что можно есть в этот день.

Как он напомнил в комментарии NEWS.ru, этот праздник приходится на Великий пост.

В этот день разрешается послабление в пище: можно есть рыбу и пить немного вина. Но главное — не застолье, а молитва рассказал Иванов

Он напомнил, что вечером в субботу и утром в воскресенье в храмах на литургии освящают вербу. Иванов рассказал, что хорошо было бы прийти на службу, причаститься, а затем "разделить радость праздника с близкими".

По словам Иванова, в Вербное воскресенье молятся о том, чтобы вера была не поверхностной, а глубокой. Есть традиция освященной веточкой вербы слегка бить друг друга, приговаривая: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью — верба бьет, через год будь здоров". Он уточнил, что это не магический ритуал, а выражение надежды.

Собеседник журналистов отметил, что нельзя забывать, что после Вербного воскресенья наступает самая строгая неделя года – Страстная седмица, когда верующие вспоминают страдания и смерть Христа.

Иванов напомнил, что Вербное воскресенье представляет из себя и праздник, и трагедию. Согласно православным канонам, в этот день Христос въехал в Иерусалим, где его встречали люди с пальмовыми ветвями, однако через несколько дней эти же толпы будут кричать: "Распни Его!".

В православном христианстве ветви пальмы заменила верба – первое растение, которое расцветает зимой, символизирует пробуждение жизни и грядущее Воскресение, пояснил общественник. По его рассказу, верба – это знак победы жизни над смертью. Он сообщил, что ветви хранят дома весь год, а на следующий праздник сжигают или пускают по воде.

