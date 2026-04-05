Москва5 апрВести.За неделю до Пасхи православные отмечают Вербное воскресенье. В этом году оно приходится на 5 апреля. Многие освящают в храмах вербу. О том, что с ней делать после праздника, священнослужители рассказали в комментарии РИА Новости.
Иеромонах Макарий (Маркиш) подчеркнул, что освящают вербу в храмах для того, чтобы люди вспомнили о важном событии: Христос в последние дни своей земной жизни торжественно входит в Иерусалим.
По существу, отметил священнослужитель, это кульминация всего земного служения Спасителя.
При этом у многих может возникнуть соблазн вложить в красивый обряд нечто от себя, используя вербу "не по назначению".
Излишней ритуализации нужно избегать, она не должна затмевать истинную верупредостерег иеромонах Макарий (Маркиш)
Как поступать с вербой после праздника – это на усмотрение человека. Можно хранить освященные веточки дома, а можно сжечь или закопать их в землю, посоветовал священнослужитель.
Можно также посадить вербу на дачном участке или во дворе дома, но главное – не сотворить потом кумира из выращенного дерева, предупреждает духовенство.