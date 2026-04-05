Верующим рассказали, что делать с вербой после праздника

Москва5 апр Вести.За неделю до Пасхи православные отмечают Вербное воскресенье. В этом году оно приходится на 5 апреля. Многие освящают в храмах вербу. О том, что с ней делать после праздника, священнослужители рассказали в комментарии РИА Новости.

Иеромонах Макарий (Маркиш) подчеркнул, что освящают вербу в храмах для того, чтобы люди вспомнили о важном событии: Христос в последние дни своей земной жизни торжественно входит в Иерусалим.

По существу, отметил священнослужитель, это кульминация всего земного служения Спасителя.

При этом у многих может возникнуть соблазн вложить в красивый обряд нечто от себя, используя вербу "не по назначению".

Излишней ритуализации нужно избегать, она не должна затмевать истинную веру предостерег иеромонах Макарий (Маркиш)

Как поступать с вербой после праздника – это на усмотрение человека. Можно хранить освященные веточки дома, а можно сжечь или закопать их в землю, посоветовал священнослужитель.

Можно также посадить вербу на дачном участке или во дворе дома, но главное – не сотворить потом кумира из выращенного дерева, предупреждает духовенство.