Москва13 апр Вести.В понедельник у православных наступает Светлая седмица, которая считается временем празднования Пасхи, сообщил "Интерфакс".

Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми Царские врата в знак того, что своей смертью Христос открыл людям дорогу в рай отметили в агентстве

Заканчивается неделя Фоминым воскресеньем, посвященным явлению Христа апостолу Фоме, который не верил в воскресение. Также это воскресенье называют Красной горкой – это самый популярный день для свадьбы.

На протяжении первой пасхальной недели нет постных дней.

Празднование Пасхи продлится 40 дней - до Вознесения, которое в 2026 году приходится на 21 мая. Все это время православные верующие будут приветствовать друг друга словами "Христос воскресе!", храмы будут украшены цветами и пасхальными яйцами, а духовенство будет совершать службы в красном облачении.