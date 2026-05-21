Москва21 мая Вести.Православные верующие в России 21 мая отмечают Вознесение Господне. Праздник символизирует завершение земного пути Иисуса Христа и его восхождение на небо.

Это переходящий праздник, дата которого зависит от Пасхи. Ежегодно его отмечают через 40 дней после главного православного праздника.

На Вознесение принято приходить на кладбище и убираться на могилах близких. Кроме того, верующие в этот день украшают свои дома зеленью и цветами, а также занимаются благотворительностью.

В этот день в церквях проходит литургия, в ходе которой священнослужители читают отрывки из Евангелия. При этом верующие молятся, причащаются и подают записки за упокой душ умерших родственников.