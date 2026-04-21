21 апреля православные верующие отмечают Радоницу - День поминовения усопших. Именно на девятый день после Светлого Христова Воскресения, а не на саму Пасху Церковь благословляет посещать могилы усопших и совершать панихиды.

Обычай ходить на кладбище на Пасху сложился в годы гонений на религию, когда люди поминали усопших на кладбище, выражая тем самым веру в бессмертие души. Однако сегодня Церковь не благословляет идти на кладбище на Пасху, поскольку в этот день принято радоваться Воскресению Христа, а не выражать печаль о смерти близких. Для поминовения усопших установлен отдельный день - Радоница..

В народе за Радоницей закрепилось название Пасха усопших.