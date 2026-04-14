Москва14 апр Вести.В восьми регионах России вторник, 21 апреля, объявлен выходным днем, сообщила эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Татьяна Подольская.

Она уточнила, что это решение связано с празднованием Радоницы — Дня поминовения усопших.

В список регионов, где в этом году был установлен нерабочий день, — Брянская, Пензенская и Саратовская области, Краснодарский край, Республика Адыгея, Ставропольский край, Иркутская область и Кабардино-Балкария.

Введение нерабочих дней по религиозным поводам в регионах помогает снизить напряженность в обществе и повысить лояльность сотрудников сказала Подольская РИА Новости

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что Пасха не подходит для поминовения усопших, поскольку делать это следует на Радоницу.